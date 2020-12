Dall’accettazione all’esito del test, il tampone rapido passo dopo passo | VIDEO

Ad Ancona sono 8.200 le persone che si sono già prenotate per partecipare allo screening di massa, organizzato dalla Regione mediante tampone rapido antigenico, che si terrà nelle cittaà capoluogo di provincia da oggi fino al 23 dicembre e poi, a seguire, nei Comuni più piccoli. A metà giornata, intorno a mezzogiorno, erano circa 800 i test rapidi già eseguiti al Palaindoor di Ancona. «Grazie alla collaborazione di tutti i soggetti interessati a questa operazione e alla disponibilità dei volontari della Protezione civile siamo riusciti a far partire lo screening rispettando i tempi previsti, anzi in certi casi abbiamo anche ridotto le attese- afferma in una nota l'assessore alla Protezione civile di Ancona, Stefano Foresi-. Proseguiremo fino al 23 dicembre per poi riprendere dal 27 al 30 dicembre. Invito le persone a prenotarsi possibilmente sul sito dell'amministrazione anche se da ieri mattina abbiamo attivato cinque linee telefoniche». Sono 20 le postazioni allestite nell'impianto sportivo dorico dove stamattina non si sono registrate code o disagi particolari. (Agenzia Dire).