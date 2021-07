Superbonus, ad Ancona un terzo dei cantieri nelle Marche | VIDEO

Nella sola provincia di Ancona i cantieri partiti grazie al Superbonus sono oltre 200 per un importo complessivo pari a 30milioni. La Cgil: «Favorire l'accesso alla misura per ceti meno agiati»

Superbonus, solo ad Ancona un terzo dei cantieri aperti nelle Marche, con oltre 200 lavori e un importo complessivo di 30 milioni di euro. I numeri sono stati elaborati dalla Cgil e presentanti in un convegno. «Ottimi risvolti occupazionali-dice Daniele Boccetti, segretario Fillea Cgil Ancona- ma ci sono dei colli di bottiglia. Le aziende non sono sempre pronte ad attivare queste misure, ma anche alla burocrazia. Spesso non è difficile avere dai Comuni le autorizzazioni amministrative».