Stritti e la ''StrittMatazz Collective'' presentano il nuovo album e lanciano le date estive - VIDEO

La band al completo ha eseguito i brani dall’album StrittMatazz, uscito lo scorso mese, in una versione estesa e del tutto rinnovata

OSIMO - Venerdi 13 Maggio al Barigno Street Bar di Osimo presso lo Skatepark Ignopark c’è stata la prima data della Strittmatazz Collective con la band al completo composta dallo stesso Simone Micozzi (Stritti), John Michael (JBeat) , Davide Ballanti, Giovanna Sofia Principi, Alessandro Della Lunga, Daniele Marconi e Gelo Signorino. Hanno eseguito i brani dall’album StrittMatazz uscito lo scorso mese in una versione estesa e del tutto rinnovata.

Questa data ha aperto la serie di concerti che da giugno li porterà in giro per l’Italia dove verranno presentate anche le copie fisiche in vinile e CD e il nuovo libro di Stritti. Libro che questo venerdi presenterà al Teatro Concordia di Cupramontana con ingresso gratuito. Domenica prossima uscirà il nuovo video “Jazzhall” con Zizze, Marumba e MannaroMan che con il suo suono Dancehall/Jazz aprirà definitivamente l’Estate.