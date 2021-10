Auto, moto e arte urbana: il garage è una galleria che non ti aspetti | VIDEO

Il parcheggio multipiano "Cialdini" custodisce da diversi anni opere di famosi artisti anconetani e non solo. Il progetto, nato da una collaborazione tra Mobilità & Parcheggi e Ancona Crea, ha dato vita a uno spazio creativo inaspettato

Capodimonte artistica, capitolo due. A dicembre 2016 AnconaCrea ha aggiunto un nuovo progetto alla collezione dei suoi interventi di Urban Art. Accogliendo l’invito della società M&P, che gestisce il parcheggio Cialdini nella via omonima in pieno centro ad Ancona, ha voluto impreziosire alcune aree del parcheggio medesimo con dei wallpainting per i quali sono stati coinvolti gli artisti Gio Pistone, Run e Yapwilli. Abbiamo fatto un giro all'interno con il direttore di Ancona Crea e maestro d'arte, William Vecchietti.