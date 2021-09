Il cortile degli artisti nel cuore di Ancona | VIDEO

Un cortile nascosto tra via Cialdini e via Astagno, piccolo tempio della street art e simbolo di riqualificazione del quartiere: il trionfo di colori nell'atmosfera onirica dei murales

Un piccolo tempio della Street art, nato grazie all'iniziativa AnconaCrea2020FF (il festival diretto da William Vecchietti) per riqualificare il quartiere. E' nascosto in un cortile - sottopasso di Capodimonte. Siamo tra via Cialdini e via Astagno, dove è possibile passeggiare tra i trionfi di colore e atmosfere oniriche. I murales sono firmati da diversi artisti. Tra questi c'è il "Pacca Sassi" del bolognese Percy B, un pastorello ritratto circondato dalle inconfondibili piante del Conero; le macchinine di Yuri Hopnn, intrappolate tra i rami di un albero; le opere del torinese Abel e tanti murales di Daniela Nasoni. Un giro nella piccola, ma suggestiva, galleria d'arte "urban" o se volte, un paese delle fiabe. C’è la scalinata tridimensionale del milanese Tobet, che sembra un piccolo anfiteatro, gli alieni di “Mandarino e la matita che sorride firmata da Riccardo Claudio (Rik 2020). Quest’ultimo murales riporta un messaggio chiaro: “sognare non è un crimine”. E poi c'è l’occhio di William Vecchietti, alias Yapwilli, opere di “Gisa” e i pilastri "fantasia" della perugina “Zeta Zolletta”. Un giro a Capodimonte, un luogo che "Destinazione Marche", il blog ufficiale del turismo della Regione, ha inserito nei posti dove ammirare i più bei murales del nostro territorio.

