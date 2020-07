Strage Corinaldo, il commento del Procuratore: «Risposta veloce dello Stato» | VIDEO

Accolta la tesi accusatoria, ma non l’accusa di associazione per delinquere. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, Monica Garulli, ha commentato le sentenze di condanna tra i 10 e i 12 anni per la gang ritenuta responsabile della tragedia della Lanterna Azzurra. «La procura prende atto della decisione del Giudice e si riserva di valutare le motivazioni quando saranno depositate- spiega la Garulli- va sottolineato l’impegno degli inquirenti e degli investigatori che ha permesso una celere risposta da parte delle istituzioni. La sentenza, infatti, è intervenuta a u anno e mezzo di distanza. Ai familiari delle vittime rivolgiamo il nostro pensiero».