Gli scoli per l'acqua non ci sono, le buche sì...e anche una ciclabile nascosta | VIDEO

ANCONA - Un giro con i residenti lungo la strada del Carmine, a Posatora. La mancanza di canali laterali per far defluire l'acqua piovana causa problemi alle abitazioni. Buche e avvallamenti sono la routine. C'è chi è stato investito, chi ha dovuto gettare via gli pneumatici e chi teme che grossi rami spioventi possano cadere da un momento all'altro lungo la sede stradale. Comune avvisato, interventi ancora in attesa. C'è anche una pista ciclabile poco conosciuta.