Svincolo chiuso, boom di traffico: «Attraversare? Sfidiamo la sorte» | VIDEO

ANCONA - Ancora nessun semaforo a chiamata. Per attraversare la strada vecchia del Pinocchio, altezza cimitero, bisogna quasi sfidare la sorte. Le strisce pedonali ci sono, ma tra due curve rvvicinate dove (complice una siepe) la visuale per gli automobilisti non è delle migliori. La chiusura dello svincolo per la Statale ha aumentato traffico e pericoli. Il residente: «Ora passano anche più camion. Dov'è la sicurezza? Ci sentiamo presi in giro».