Strada ai limiti della praticabilità: «Il terreno si muove e la stringe sempre di più, troppi anni così» | VIDEO

Buche ma non solo. La denuncia dei residenti della strada "ex pozzo" di Varano. La via collega la frazione a Montacuto, ma praticarla significa prepararsi a una vera e propria avventura degna della Parigi-Dakar

ANCONA - La denuncia dei residenti della strada "ex pozzo" di Varano. La via collega la frazione a Montacuto, ma praticarla significa prepararsi a una vera e propria avventura. Tra i residenti, che lamentano pericoli anche per i bambini in bicicletta, c'è l'imprenditore Luca Lanari.«Clienti e fornitori ridotti all'osso, perché è difficile arrivare da me». La richiesta è quella di una totale messa in sicurezza.