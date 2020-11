Tifo da stadio per il ritorno a casa di Stefano Simoncini | VIDEO

Trombette, striscioni e applausi per il ritorno a casa di Stefano Simoncini. L’ex sindaco di Osimo è reduce da una lunga battaglia contro il Coronavirus che, durante il ricovero a Torrette, lo ha visto andare in coma farmacologico e rischiare seriamente la vira. I mesi di calvario, complessivamente, sono stati nove. Simoncini è stato trasferito in diversi reparti ripetendo dentro di sé un mantra: «Vietato mollare». Un’ambulanza della Croce Rossa di Osimo lo ha accompagnato a casa e all’arrivo è scoppiata la festa.