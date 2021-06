Stazione marittima, sit-in per la riapertura: «Sparecchiamo questo tavolo» | VIDEO

Associazioni, movimenti e cittadini si sono riuniti in un sit-in per chiedere la riapertura della stazione marittima

Circa 30 persone alla stazione marittima di Ancona per chiedere la riapertura dello scalo chiuso da ormai sei anni e parzialmente smantellato. In sit-in si sono riuniti questa mattina Italia Nostra Ancona, Legambiente, Portonovo per tutti, Comitato Mezzavalle libera, M5S, Altra Ide di città, Democrazia Collettiva e Urlo. Le ragioni dei presenti.