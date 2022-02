«Vaccinati-no vax, contrapposizione voluta. Non archiviate le denunce!» | VIDEO

La protesta di Claudio Rossetti questa mattina davanti al Tribunale di Ancona. Dito puntato contro uno stato di emergenza che ritiene non più giustificato e contro una contrapposizione vax-no vax: «Voluta per coprire altri problemi»

