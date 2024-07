Un'estate a quattro zampe, da oggi c'è la Bau Beach | VIDEO

ANCONA - Taglio del nastro per la Bau Beach, la nuova spiaggia per cani a Torrette. Grazie all’Assessorato alla Tutela degli Animali, questa oasi a quattro zampe si estende su oltre mille metri quadrati, è completamente gratuita e attrezzata con cestini e docce. I cani possono anche tuffarsi nello specchio d'acqua antistante, delimitato da boe per garantire la sicurezza. L'Assessore Orlanda Latini ha sottolineato l’importanza di spazi dedicati agli amici pelosi e ai loro proprietari. L'accesso è gratuito, regolato da cartelli in varie lingue, ed è consigliato portare ciotole e ombrelloni per il benessere dei cani. La Bau Beach è stata realizzata con il sostegno di associazioni come Conero Rescue Dogs e APNEC, che vigileranno sull’area per garantire il rispetto delle regole e offrire assistenza. L’estate, da oggi, ha anche quattro zampe!