Giornata delle donne, la vincitrice di X Factor incanta allo Sperimentale: l'esibizione di Sofia Tornambene | VIDEO

Violenze contro le donne in aumento. E proprio per imparare alle nuove generazioni il rispetto per l'altro sesso è stato organizzato oggi un focus al Teatro Sperimentale di Ancona, organizzato dalla polizia di Stato e la commissione Pari Opportunità della Regione Marche, con il patrocinio del Comune dorico, in occasione della giornata internazionale dei diritti della donna. Preoccupano i dati emersi. L'evento ha visto esibirsi sul palco dello Sperimentale la cantante marchigiana Sofia Tornambene, vincitrice dell'edizione 2019 di X Factor.