Qualità dell'aria in porto, sit-in: «Non mando nemmeno i gatti sul terrazzo» | VIDEO

ANCONA - Sit-in in piazza Roma questo pomeriggio. Attivisti del Comitato "Porto-città" e semplici cittadini si sono riuniti per chiedere l'intensificazione dei controlli sulla qualità dell'aria e il distanziamento del fronte di ormeggio rispetto al centro storico. Tra le richieste c'è infatti anche l'abbandono del progetto di banchinamento del Porto Clementino per l'approdo delle grandi navi da crociera, l'elettrificazione dei moli e il potenziamento della rete ferroviaria portuale.