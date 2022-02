VIDEO | Tappeto di siringhe a terra: «Sono senza tappo»

Nel video si vedono le siringhe usate dai tossici e gettate a terra. La situazione in via Maestri del Lavoro

ANCONA - Il video inviato dalla nostra lettrice Silvia in cui segnala la presenza di numerose siringhe dopo l'ingresso della struttura che ospita la Luna Dance Center di via Maestri del Lavoro. «Ho chiamato più volte AnconAmbiente - dice - per segnalare la presenza di siringhe a Passo Varano. Non mi hanno mai risposto».

Nel video si vedono le siringhe, alcune delle quali senza tappo e dunque potenzialmente infette e pericolse.