Il quartiere fa festa, il programma "de' Niarchi" | VIDEO

ANCONA - Pomeriggio e sera di festa agli Archi. Silvio Boldrini, presidente dell'Associazione Arcopolis, spiega il programma dell'evento che in queste ore sta unendo quartiere e non solo. «E’ bello vedere che il quartiere inizia a vivere come una comunità unita nonostante le tante realtà che convivono in un spazio relativamente piccolo come il rione degli Archi». Aggiunge: «Il nostro è un sogno, una sperimentazione che stiamo tentando e che, a nostro avviso, sta riuscendo. È un processo che si sta realizzando pian piano ma credo che l’impegno ripaghi sempre e infatti tante persone hanno partecipato entusiaste alla festa e ai tanti eventi in programma».

Dalle 17 fino a sera tante le persone che hanno partecipato all’evento multiculturale con un ricco programma: dai concerti rap e rock al ballo, fino alla tipica cena “arcarola” a 5 euro a base di sardoncini preparati a regola d’arte dalle cuoce del quartiere e cous cous vegetariano realizzato dai residenti di origine tunisina. E poi la presentazione dell’album di Mirella Carletti che a 88 anni ha coronato il suo sogno di incidere le sue canzoni tra cui “Ancona bella” e che, in quest’occasione, è stata anche presentata al pubblico.