Vertice Alto Adriatico, Silvetti: «Ancona ponte verso i Balcani, ma serve sviluppare il porto» | VIDEO

Il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, a margine del vertice con i ministri degli Esteri di Italia, Croazia e Slovenia per lo sviluppo dell'area in Adriatico settentrionale

ANCONA - «Ancona è l'inizio di un ponte verso i balcani, ma deve sviluupare le infrastrutture a partire dal porto». Parole del sindaco Daniele Silvetti a margine del vertice trilateriale per l'Alto Adriatico in corso in queste ore. Le parole del primo cittadino