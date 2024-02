«Sgomberi? Solo se si rifiuta l'aiuto. Non si può dormire sotto le stelle» | VIDEO

ANCONA - Accampamenti nei pressi dell'ascensore del Passetto, la questione torna in ballo proprio nei giorni in cui il Comune ha annunciato l'imminente fine dei lavori per il primo lotto della scalinata. «Gli sgomberi ci sono quando c'è una recidiva- ha detto ieri il sindaco Daniele Silvetti in occasione del sopralluogo al cantiere del Passetto- se vengono offerti vitto, alloggio e assistenza e spontaneamente le persone decidono di non utilizzare il servizio allora la cosa deve essere colta in altro modo. Dobbiamo fare di più dal punto di vista dell'accoglienza e dell'inclusione, ma dobbiamo evitare che ci siano persone che dormono sotto il cielo stellato. So che l'assessore Caucci si sta adoperando, c'è una turnazione delle strutture alberghiere destinate alla prima accoglienza e sappiamo che molti di questi profughi stanno attendendo la documentazione da parte della Prefettura. L'inclusione implica non solo l'accoglienza ma anche una prospettiva».