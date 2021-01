Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

Sigarette di contrabbando, finanzieri e doganieri al porto | VIDEO

Trovate tonnellate delle cosiddette “cheap white”, sigarette marcate “Regina” di scarsa qualità, prodotte in Paesi dell’est Europa, spesso non conformi agli standard sanitari propri dell’Unione Europea e quindi talvolta contenenti sostanze potenzialmente pericolose per la salute