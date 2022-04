«Non è una giungla pericolosa», il sindaco "divide" il Piano | VIDEO

Il sindaco in consiglio comunale: «Il Piano non è una giungla dove è pericoloso andare, basta etichette». L'opinione di chi vive e lavora nel quartiere

«Il Piano non è una giungla dove è pericoloso andare, basta etichette, non è così». Sono le parole del sindaco Valeria Mancinelli pronunciate durante l'ultimo consiglio comunale in replica all'interrogazione di Antonella Andreoli (Lega). Abbiamo raccolto l'opinione di chi vive e lavora nel quartiere. Dito puntato su pulizia e persone ubriache, ma c'è chi respinge le critiche: «Vivo e lavoro qui, di sera non ho problemi a tornare a casa da solo».