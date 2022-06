La siccità sta influendo non poco sui raccolti del presente e dell'immediato futuro. L'analisi di Matteo Chiucconi, dell'azienda "Angeli di Varano"

La siccità sta influendo non poco sui raccolti del presente e dell'immediato futuro. L'analisi di Matteo Chiucconi, dell'azienda "Angeli di Varano". Calo per il grano, previsto quello per i girasoli. Incertezza sulla qualità del vino del prossimo autunno.