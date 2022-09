L'incontro con un serpente al parco del Gabbiano | VIDEO

ANCONA - Passeggia al parco del Gabbiano di Torrette spingendo il passeggino del figlio, si trova davanti due serpenti. Uno, in particolare, stava entrando nella folta vegetazione. Nessun pericolo: la specie in questione non è pericolosa, ma la doppia presenza dei rettili ha inquietato il giovane papà che ora chiede alle autorità competenti di effettuare controlli su quali tipi di serpenti sono presenti in zona.

«Di preciso ne ho visti due lungo la strada che collega il parco con la scuola Don Milani- racconta l’uomo- Quel tratto viene sempre percorso da bambini, con l’inizio della scuola mi sembrava giusto segnalare. Poi sta alle autorità competenti ad effettuare i controlli che devono essere fatti».