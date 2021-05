Griffate, ma false: blitz nei depositi, sequestrate stoffe per mezzo milione di euro | VIDEO

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La Guardia di Finanza, durante una perquisizione in due depositi, ha scoperto e sequestrato stoffe e foulard contraffatti venduti online. Valore complessivo della merce: mezzo milione di euro

La Guardia di Finanza di Camerino, durante una perquisizione in due depositi, ha scoperto e sequestrato stoffe e foulard contraffatti. Si tratta di circa 1.800 articoli, tra rotoli e scampoli, per un totale di quasi 3.500 metri lineari di stoffe con loghi contraffatti di alcune delle più note griffe. Il valore stimato si aggira intorno al mezzo milione di euro. Gli approfondimenti hanno pricostruito che le stoffe venivano vendute su piattaforme online o sui social mediante messaggistica whatsapp. Due persone sono state denunciate a piede libero per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.