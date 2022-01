«Volevamo spostare il rientro a scuola, screening per gli studenti delle superiori» | VIDEO

Le parole del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, sull'andamento della pandemia. Screening in vista per gli studenti delle superiori

Le parole del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, sull'andamento della pandemia. Occhi puntati sul rientro a scuola e sul trasporto pubblico locale: «Nella conferenza delle Regioni avevamo chiesto di spostare il rientro in classe e magari recuperare qualche giorno a fine anno, non necessariamente ricorrendo alla Dad. Traciamento difficile con questi numeri, se non ci mettono in condizione di lavoare la Regione rischia di non riuscire a dare risposte»