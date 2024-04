«Riavere cittadini e non criminali», il carcere apre le porte e si mostra agli studenti | VIDEO

Studenti dell'Istituto Tecnico Enrico Mattei di Urbino in visita al carcere di Fossombrone. Un'idea della Procura Generale per mostrare ai ragazzi due reltà: quella della riabilitazione sociale attraverso il lavoro, compito primario di un istituto di pena, ma anche il fatto che "chi sbaglia paga". Nella struttura entreranno due classi quinte, per incontrare la direttrice Daniela Minelli, il comandante della polizia penitenziaria Marta Bianco e alcuni dei 70 detenuti. Nel video, il procuratore generale Roberto Rossi.