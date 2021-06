Frontale moto-scooter, fiamme da un mezzo: le immagini dell'incidente| VIDEO

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

Il video girato poco dopo il frontale tra una moto e uno scooter, avvenuto questa mattina a Posatora. Sul posto è intervenuta per prima la Croce Gialla di Ancona poi seguita dalla Croce Rossa, l'automedica del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale

Il video girato poco dopo il frontale tra una moto e uno scooter, avvenuto questa mattina a Posatora. Sul posto è intervenuta per prima la Croce Gialla di Ancona poi seguita dalla Croce Rossa, l'automedica del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale. Gli agenti hanno contribuito, nel giro di una mezzora, a ristabilire il traffico regolare sulla strada. In ospedale i due motociclisti in codice rosso