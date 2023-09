L'uomo era al mare, ma non ha fatto rientro in casa. Ricerche in corso dalle 19

NUMANA - Allarme per un uomo di circa 60, del quale non si hanno piu notizie.Era al mare e non ha fatto rientro a casa e i familiari hanno dato l’allarme. Attorno alle 19 sono iniziate le ricerche, lungo il tratto che va dallo stabilimento La Bussola, a Marcelli, e i bagni Europa. Ricerche in corso da parte dei vigili del fuoco e Capitaneria di porto.