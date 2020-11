Ore 8,10. Un bambino sta raggiungendo l’asilo insieme al papà quando l’attenzione dei due viene rapita dalla piccola sagoma che si muove tra i rami. E’ uno scoiattolo che si sta arrampicando su un albero di via Fratelli Zuccari, a Pietralacroce. Nella zona non è raro vedere questi animali, anche grazie alla folta vegetazione e alla presenza di numerose ghiande. In questo caso il video è stato girato nella zona dei campi da tennis.