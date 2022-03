Caro gasolio, stop barche: pescatori riconsegnano i documenti | VIDEO

Armatori e marinai dei pescherecci anconetani hanno riconsegnato questa mattina in capitaneria i documenti di navigazione: sciopero pesca per il caro carburante. «Non ha più senso andare avanti, difficile pagare gli equipaggi»

Armatori e marinai dei pescherecci anconetani hanno riconsegnato questa mattina in Capitaneria di Porto i documenti di navigazione: scatta lo sciopero pesca per il caro carburante. L'agitazione, che durerà almeno per una settimana a livello nazionale, coinvolge circa 50 equipaggi anconetani. Dito puntato sul raddoppio del prezzo del gasolio: «In due mesi il prezzo è ormai doppio e il pesce viene venduto agli stessi prezzi di prima, il gioco non vale più la candela». Domani incontro al Ministero.