Humanity, solo un migrante resterà in città. Silvetti al Governo: «Siamo sotto pressione, disponibilità di Ancona non infinita»

ANCONA - Quanttrocento profughi arrivati nel giro di due mesi, gli ultimi 106 sono sbarcati stamattina dalla nave Humanity 1. Il sindaco di Ancona Daniele Silvetti avverte il Governo: «Tre navi in due mesi sono impegnative da un punto di vista di assistenza e logistica, Ancona è satura come posti. Ho chiesto al presidente della Regione Acquaroli la possibilità di aggiungere un posto per ogni centro di locazione che ospita minori, ma la situazione di Ancona è satura. Non ci sottraiamo ai concetti e ai valori dell'accoglienza, ma numericamente e organizzativamente siamo sotto pressione. Il disagio non è nell'allcogliere, ma nel gestire. Ancona sta dando un grande contributo ma non vorremmo fosse presa come disponibilità all'infinito». In città, sei 106 mgranti sbarvati oggi, resterà solo una persona: si tratta di un 14enne. Gli altri saranno dislocati in altre città marchigiane.