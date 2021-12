Albero di Natale e letterina anti-degrado | VIDEO

Per il terzo anno consecutivo alcuni residenti di Sappanico hanno acceso l'albero di Natale "delle proteste". Ora è spuntata anche una lettera dell'associazione anti-degrado per chiedere interventi di riqualificazione

