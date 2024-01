«Stop tagli alla sanità pubblica, i medici fuggono dai privati» | VIDEO

ANCONA - La risposta assistenziale che la sanità pubblica dovrebbe garantire ai pazienti, il presente e il futuro professionale di quelli che sono stati chiamati eroi in tempo di Covid, la certezza che la pandemia abbia evidenziato come solo il servizio sanitario pubblico sia in grado di fronteggiare le emergenze, la necessità che il Servizio Sanitario Nazionale acquisisca nuova una centralità nella politica italiana. Se ne è parlato oggi al Ridotto delle Muse in occasione di un congresso organizzato dall’Anaao Assomed Marche e Nursind.