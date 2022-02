I prodotti che vanno per la maggiore al Sexy shop, tra San Valentino e la pandemia. Giochi erotici e affari in era Covid: il mercato dei "toys" ad Ancona

I prodotti che vanno per la maggiore al Sexy shop, tra San Valentino e la pandemia. Giochi erotici, affari in lockdown: il mercato dei toys ad Ancona raccontato dal titolare del "Number one" Armando Sparapani: «Si sono riscoperti i momenti di coppia».