Otto consiglieri per la Lega, Salvini torna e lancia stoccate agli avversari | VIDEO

Matteo Salvini ha incontrato questa mattina a Castelfidardo il nuovo governatore delle Marche, Francesco Acquaroli. «Adesso ci aspettano non cinque, ma almeno 10 anni di impegno- ha detto Salvini- l’appello è ai marchigiani: se vogliono dare una mano si facciano avanti perché c'è spazio per tutti coloro che vogliono dare una mano; anche se non hanno esperienze politiche. Qui c’è una bellissima terra con tante aspettative, aspettative deluse negli anni passati». Poi le stoccate: «Qualcuno ha interpretato queste elezioni, dove il Pd ha perso una regione e Lega e centrodestra ne hanno guadagnata un’altra. Se il Pd perde meno del previsto ha vinto e se la Lega vince meno del previsto ha perso, ma se vinci 2-0 ce l’hai fatta comunque. Qui l’unico che ha perso è Zingaretti e non parlo dei Cinque Stelle per carità di patria – continua Salvini- spero di avere di questi problemi anche alle prossime elezioni politiche da Presidente del Consiglio».