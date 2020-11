Legato e abbandonato per settimane: il salvataggio di Chippy | VIDEO

Il video del salvataggio del cagnolino Chippy, lasciato a sé stesso per la seconda volta in un mese in un’area sotto sequestro della Baraccola. Questa volta Chippy, meticcio di circa 4 anni era legato alla sua cuccia da una catena. Era magro e impaurito tale che non è stato possibile, per i volontari di Biagio’s Group e Oipa Ancona, farlo uscire dalla cuccia per trasferirlo nella gabbia da trasporto: hanno dovuto caricare in auto l’intera casetta di plastica per portarle il cane ai servizi sanitari dell’Asur, dove sarà visitato nelle prossime ore. Alle operazioni di salvataggio erano presenti anche i carabinieri del Noe Ancona, che hanno consentito il temporaneo accesso all’area e hanno supervisionato l’intervento.