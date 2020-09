Banzato e il virus: «Quei manifestanti non sono negazionisti». Poi l’attacco al M5S | VIDEO

La chiacchierata politica con Sabrina Banzato, candidata per la lista “Vox Italia Marche” alla presidenza della Regione Marche, si apre con il tema del Coronavirus. «La gestione di questo Governo è malsana, la gente non ha capito ancora se deve avere paura o no». Ha fatto discutere la manifestazione di alcuni giorni fa a Roma, definita di negazionisti. «Non credo possano essere chiamati così – prosegue la Banzato- non è necessario dare etichette a chi esprime un pensiero e nessuno può pensare di avere la verità in tasca. Nessuno può negare il virus e nessuno lo sta facendo, era difficile gestire questa cosa specialmente all’inizio, ma oggi siamo ancora in una situazione disorientante». Poi il passato nel M5S e le accuse al Movimento di oggi: «Ho lavorato con loro per una decina di anni, a un certo punto il M5S ha abbandonato i suoi valori e battaglie diventando la stampella di un sistema che doveva combattere».