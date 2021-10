Nella "stanza dei bottoni" della ruota, poi il giro panoramico | VIDEO

E’ alta 40 metri, ha 21 gondole (una per disabili) ed è illuminata da 15mila punti luce. Quest’anno ha anche un monitor dove saranno proiettate le bellezze della città. La ruota panoramica è tornata a fare sfoggio di sé in piazza Cavour e da questa mattina è a disposizione di chi vuole ammirare Ancona dall’alto. Non serve il green pass, spiega il titolare Manuel Rambelli, ma la mascherina è obbligatoria: «Il protocollo prevede l’occupazione dimezzata della cabina, a parte i nuclei familiari che possono salire insieme. C'è il distanziamento durante l’imbarco, l'igienizzazione delle mani e la sanificazione continua ma no, non serve il Green pass perché non siamo un “parco divertimenti” e poi siamo all’aperto» spiega Rambelli. Il nostro “dietro le quinte” e poi a bordo di “Sky Wheel”.