Un carico di solidarietà in viaggio per la rotta balcanica | VIDEO

Generi alimentari, giocattoli e abbigliamento anche per il prossimo inverno. E’ partito da Ancona il primo carico orgaizzato dalla Cgil di Ancona insieme alle associazioni “Jesi in Comune” e “l’Isola” di Chiaravalle. Le donazioni sono arrivate da singoli cittadini, alunni e tifoserie calcistiche della provincia. Destinazione Corinto, per poi giungere nei campi dove si trovano migliaia di migranti abbandonati a loro stessi. «Non sarà una goccia nel mare, vogliamo creare un ponte» dice Massimo Mazzarini della Filt-Cgil.