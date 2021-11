Aziende con la valigia, Palombella (Uilm) ad Ancona: «No concorrenza sleale sulle Marche» | VIDEO

Il Segretario generale Uilm, Rocco Palombella, è stato questa mattina ad Ancona per il Consiglio provinciale del sindacato. Al centro del dibattito ci saranno le vertenze territoriali come Elica, Whirlpool, Enedo e le tematiche del lavoro e pensioni alla luce della Legge di Bilancio: «Nelle Marche ci sono diverse vertenze, riteniamo che le aziende debbano tenere in considerazione il ruolo degli stabilimenti e aprire un confronto diretto per evitare che, specialmente nelle Marche, la storia lavorativa legata all'elettrodomestico non vena sacrificata per ragioni di concorrenza sleale».