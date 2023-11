Nel salone di Roberto Ricci, il "parrucchiere del brivido": «Adoro far paura» | VIDEO

Parrucchiere di professione, scrittore thriller per attività parallela. Roberto Ricci a tutto tondo: dai libri da regalare ai clienti alle sceneggiature per i film

ANCONA - Ha iniziato a scrivere per regalare i suoi libri ad amici e clienti, oggi tra una messa in piega e l'altra si occupa anche di sceneggiature per cortometraggi e film. Non è una passione, la chiama una vera e propria attività parallela. Roberto Ricci, per gli anconetani è "il parrucchiere del brivido". Gl iinizi con la passione per Hitchcock, il presente e i progetti futuri.«E' bello fare paura».