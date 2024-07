Roberta Bruzzone e Paolo Ruffini tra gli ospiti d'onore: Confartigianato festeggia 70 Anni con eventi aperti a tutti | VIDEO

Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino compie 70 anni. Un traguardo non solo dal punto di vista anagrafico, ma anche perché coincide con una fase di profondi cambiamenti che toccano l’Economia e ancor più la società. "Il dopo Covid ha portato ad una rilettura complessiva dei contesti mondiali e territoriali e di questo non si può non tener conto", hanno spiegato Graziano Sabbatini e Marco Pierpaoli, Presidente e Segretario di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino nel corso della conferenza stampa in cui sono state presentate le tappe del percorso, lungo il quale si snoderanno le celebrazioni dei 70 anni dell’Associazione e di cui proprio le persone saranno il punto focale. Presentati gli appuntamenti culturali.