Botte da orbi, rissa tra ragazzi in pieno centro | VIDEO 

Le immagini amatoriali hanno ripreso una rissa scattata in pieno centro ad Ancona, a pochi passi dal Palazzo di Giustizia. Il video, che sta girando in queste ore su numerose chat Whatsapp, è stato realizzato in via Cardeto e mostra la discussione, poi degenerata, tra alcuni ragazzi. Volano pugni, mentre alcuni tra i presenti provano a dividere i giovani. Ad assistere alla scena, complessivamente, una ventina di persone.