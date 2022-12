Studentesse si picchiano per amore, la sfida lanciata via social e le botte davanti scuola | VIDEO

FABRIANO - Litigio d'amore tra due studentesse di Fabriano, il tutto davanti ad amici e amiche. Secondo quanto ricostruito le ragazze, alunne minorenni di due diversi istituti, si sono date appuntamento attraverso Instagram per poi passare alle vie di fatto. Il passaparola via social ha fatto il resto. Gli spettatori, oltre ad aver assistito, hanno registrato tutto con i propri smartphone prima che qualcuno intervenisse per riportare la calma. La ragazza che ha dato il via a questa situazione è stata sospesa per 14 giorni: l'episodio infatti è avvenuto fuori da una scuola, ma pochi minuti prima dell'inizio delle lezioni.