Rifiuti speciali verso il centro di raccolta comunale: il sequestro del carico | VIDEO

Le immagini mostrano il momento in cui i carabinieri della tenenza di Falconara e della stazione forestale di Ancona hanno intercettato e sequestrato un carico di rifiuti speciali. Il camion era diretto al centro di raccolta comunale di via Guglielmo Marconi, a Falconara. Era composto da 35 tonnellate di rifiuti speciali, di provenienza non accertabile, composti da legname, plastica e carta da imballaggi. I militari hanno sequestrato il carico e denunciato due persone, un 45 enne e un 59enne residenti a Falconara. Risponderanno dell’accusa di attività di gestione di rifiuti non autorizzata in concorso, perché non avevano la documentazione necessaria per il trasporto di quel tipo di materiale. Lo stesso mezzo, inoltre, non è risultato iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.