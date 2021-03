Reti da pesca sommerse e non segnalate al Passetto. La denuncia dell’associazione “2hands Ancona”, tramite il fondatore Tommaso Mattia Pretto e di Lorenzo De Bonis, studente di biologia marina e apneista. Dito puntato contro i materiali da pesca: «Sono pericolose per chi va in acqua oltre che per l’ambiente marino».