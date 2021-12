Il bus che viaggia nel tempo: in mostra i gioielli sequestrati | VIDEO

Un bus storico messo a disposizione da Conerobus ospita in queste ore la mostra "Tornati per tutti". I reperti derivano da un sequestro dei carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Ancona

Un bus storico messo a disposizione da Conerobus ospita in queste ore la mostra "Tornati per tutti". I reperti in vetro e ceramica derivano da un sequestro dei carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Ancona. Ilaria Venanzoni, funzionaria della soprintendenza, e Muzio Papaveri, presidente Conerobus, ci hanno ospitato a bordo. La mostra sarà visitabile fino alle 16.