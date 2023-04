Raoul Bova ad Ancona per la sua nuova fiction, l'arrivo della troupe al Passetto | GUARDA IL VIDEO

La troupe per la nuova fiction con protagonista Raoul Bova è arrivata in città questa mattina. Le immagini

ANCONA - La troupe per la nuova fiction con protagonista Raoul Bova è arrivata questa mattina al Passetto di Ancona. Tanti i cittadini curiosi che si sono avvicinati chiedendo notizie dell'attore. L’attesa per il suo arrivo è tanta. Le prime riprese inizieranno nel pomeriggio, in spiaggia, sotto l’ascensore. I grottaroli lasceranno le grotte aperte.