Raddoppio SS16, sopralluogo nell'area cantiere: il piano dei lavori | VIDEO

Anas ha consegnato oggi all’impresa appaltatrice INC S.p.A i lavori di ampliamento della strada statale 16 “Adriatica” nel tratto compreso tra Falconara e Torrette di Ancona, che costituisce il primo lotto dei lavori di raddoppio nel tratto Falconara-Baraccola (variante di Ancona). Nelle prossime settimane saranno gradualmente avviate le attività preliminari di cantierizzazione. Questa mattina si è svolto un sopralluogo nell’area di cantiere alla presenza del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, dell’assessore alle Infrastrutture della Regione Marche Francesco Baldelli, del direttore Progettazione e Realizzazione Lavori dell’Anas Eutimio Mucilli e del responsabile della Struttura Territoriale Anas delle Marche, Paolo Testaguzza. I lavori, illustrati dal direttore Mucilli, prevedono dunque un investimento complessivo di 250 milioni di euro e riguardano in particolare il raddoppio a quattro corsie del tratto compreso tra l’innesto della SS76 a Falconara e lo svincolo di Torrette, per complessivi 7,2 chilometri. Sarà realizzata una nuova carreggiata in allargamento o affiancamento a quella attuale, mentre la carreggiata esistente sarà adeguata alle caratteristiche della nuova piattaforma stradale, compresi gli svincoli esistenti. Complessivamente è prevista la realizzazione di due nuove gallerie per uno sviluppo complessivo di circa 772 metri, l’adeguamento di due gallerie esistenti di 479 metri complessivi, la realizzazione di tre nuovi viadotti per uno sviluppo complessivo di circa 801 metri, la demolizione e ricostruzione di tre viadotti esistenti in carreggiata nord per uno sviluppo complessivo di circa 779 metri, la sostituzione dell’impalcato di un viadotto esistente e infine la demolizione di un altro viadotto. La durata prevista è di 1095 giorni, pari a circa 3 anni.