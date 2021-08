Vaccino e Green pass, il fronte del sì: «Ma basta virologi "influencer" » | VIDEO

Una trentina di sostenitori del Green pass e della campagna vaccinale si sono dati appuntamento oggi a piazza Cavour, tre giorni dopo la seconda manifestazione anti-certificato verde. «Non conta il numero, conta il messaggio» hanno specificato i manifestanti in un sit-in autorizzato e pacifico. Sui cartelli ci sono messaggi di sostegno a Roberto Burioni con stoccate del tipo: "Sì a Burioni, no ai cialtroni" o "Sì alla scienza, no alle catene su whatsapp". Dittatura? «Il Green pass è invece uno strumento di libertà» dice Lara Remia. Ma nessuno si si nasconde dietro a un dito negando il clima di confusione che ha portato l'Italia alla spaccatura: «Il sistema-Paese non ha funzionato, alcuni virologi sono diventati come influencer».